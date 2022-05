Dreijähriger Wiener durch Sturz aus Fenster schwer verletzt

Ein dreijähriger Bub soll Dienstagabend aus einem Fenster des Obergeschoßes eines Einfamilienhauses gestürzt sein und sich dabei schwer verletzt haben. Das Kind dürfte mehrere Meter in die Tiefe gefallen sein, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch. Bei der Erstversorgung durch die Berufsrettung war der Bub ansprechbar und wurde mit dem Verdacht auf innere Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber „Christopherus 9“ in ein Krankenhaus geflogen.

Gegen 18.15 Uhr, als sich der Unfall ereignete, habe das Kind mit seiner Schwester im Kinderzimmer im Obergeschoß des Hauses gespielt, berichtete Polizei-Sprecher Markus Dittrich der APA. Der Bub dürfte auf das Fensterbrett geklettert sein und sich bei offenem Fenster an das Fliegengitter gelehnt haben. Dabei soll das Gitter nachgegeben haben. Der Vater habe sich gerade im Wohnzimmer befunden, als er ein dumpfes Geräusch wahrgenommen habe.