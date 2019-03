Womöglich dritte Abstimmung über Mays Abkommen am Freitag

Eine bis dato nicht möglich erschienene neuerliche Abstimmung über den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May im Londoner Unterhaus am Freitag könnte in Sicht kommen. Die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Andrea Leadsom kündigte am Donnerstag an, May wolle am Freitag erneut über ihr bereits zwei Mal im Parlament abgeschmettertes Abkommen zum EU-Austritt abstimmen lassen.

Der Vorsitzende des Unterhaus, John Bercow, hat bisher unter Berufung auf eine 415 Jahre alte Regel, wonach ein und dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden kann, eine solche neuerliche Abstimmung nicht zugelassen, sollte sich der Vorschlag nicht “substanziell” von den beiden vorherigen Versuchen unterscheiden. Leadsom zufolge wird die Vorlage der Regierung die Anforderung Bercows erfüllen, Details nannte sie zunächst nicht.

Medienberichten zufolge hat Bercow der Regierung über Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox die Möglichkeit signalisiert, das Abkommen am Freitag ins Unterhaus zu bringen.