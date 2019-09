Dritter Anlauf: DM will rezeptfreie Medikamente verkaufen und klagt

Von Christoph Steiner

Geht es nach der Drogeriemarktkette DM, so sollen rezeptfreie Medikamente wie Aspirin künftig nicht mehr nur in der Apotheke, sondern auch in Drogeriemärkten verkauft werden dürfen – das VOLKSBLATT hat des öfteren berichtet.

Schon seit rund drei Jahren kämpft das Unternehmen gegen das Verkaufsmonopol der Apotheken. Zwei Mal hat man es bisher versucht, zuletzt war DM im Oktober 2017 mit diesem Anliegen beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) abgeblitzt. Allerdings nicht aus sachlichen Gründen – aus formalen Gründen hatten die Höchstrichter den Antrag auf Abschaffung des Apothekenvorbehalts für rezeptfreie Medikamente zurückgewiesen. Nun startete DM gestern den nächsten Anlauf und wandte sich neuerlich an den VfGH.

Neues Anwaltsteam

Diesmal ist man positiver gestimmt, die formalen Hürden zu schaffen und zumindest zu einer inhaltlichen Überprüfung des Anliegens zu kommen. Immerhin nahm man sich zwei Jahre Vorlaufzeit. Ein neues Anwaltsteam wurde engagiert, der Antrag erheblich erweitert, erklärt man bei DM.

Dass man auch die nötige Beratungskompetenz für den Verkauf der Arzneimittel hätte, davon geht man im Unternehmen aus. „Wir beschäftigen 1500 Drogisten, diese haben eine Ausbildung auch in Richtung Nahrungsergänzung und auch den Pharmabereich. Wir beginnen also nicht bei Null in diesem Bereich“, so ein Unternehmenssprecher gegenüber dem VOLKSBLATT.

Qualität sicherstellen

Sollte man tatsächlich verkaufen dürfen, müsste man auch sehen, inwiefern eine zusätzliche Ausbildung für das bestehende Personal möglich ist oder ob man bei Bedarf einen Pharmazeut zuzieht, schildert man erste Überlegungen für die Umsetzung.

Zudem bringt der Rechtsanwalt von DM den Vergleich zu Online-Apotheken. „Die Bestellung rezeptfreier Arzneimittel bei einer Online-Apotheke ist zulässig, ohne dass jemand dagegen Bedenken hätte, dass die Qualität der Arzneimittel auf dem Versandweg beeinträchtigt werden könnte oder dass die Kunden über die Eigenschaften des Arzneimittels online nicht ausreichend beraten werden könnten.“

Für den Konsumenten sollte eine Öffnung des Marktes erhebliche Vorteile bringen, betont DM. Geschäftsführer Harald Bauer spricht von einer Preisersparnis von bis zu 40 Prozent.

Apotheker klar dagegen

Bei der Apothekerkammer ist man über das Vorhaben von DM wenig erfreut. Es sei unverantwortlich gegenüber den Menschen, derart sensible Produkte wie Medikamente genauso wie Waschmittel zu behandeln und damit die Gesundheit der Bevölkerung dem Profit zu opfern, betonte die Interessensvertretung gestern.

IHS untersuchte Situation

Der öfters geäußerten Annahme, dass Apotheken durch die neue Konkurrenz wegfallen könnte, widerspricht zumindest eine IHS-Studie. Diese kam zum Schluss, dass durch die Deregulierung des Arzneimittelmarktes die Anzahl der Apotheken in den betrachteten Ländern zumindest gleich blieb wenn zunahm.