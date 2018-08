Dritter Saisonsieg für Esten Tänak bei Deutschland-Rallye

Der Este Ott Tänak hat am Sonntag in einem Toyota Yaris die Deutschland-Rallye als Sieger beendet. Bei seinem dritten Saisonsieg und dem fünften seiner Karriere hatte der 30-Jährige 39,2 Sekunden Vorsprung auf den Belgier Thierry Neuville. Der in der WM-Wertung führende Hyundai-Pilot hielt damit seinen viertplatzierten Titelrivalen Sebastien Ogier (FRA/Ford) um 23 Punkte auf Distanz.

Dani Sordo (ESP/Hyundai) und Jari-Matti Latvala (FIN/Toyota) waren auf der drittletzten der 18 Sonderprüfungen im Raum St. Wendel im Kampf um den zweiten Platz wegen eines Unfalls bzw. Defekts ausgeschieden.