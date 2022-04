Drogen an verdeckten Ermittler verkauft: Vier Jahre Haft

29-Jähriger musste sich auch vor Gericht verantworten, weil er einen Nebenbuhler in ein Auto gezerrt und misshandelt hatte

Ein Dealer, der Drogen an einen verdeckten Ermittler verkauft hat, musste sich am Dienstag am Landesgericht Wels wegen einer Reihe von Delikten verantworten.

Der 29-Jährige, der zwischen 2020 und Herbst 2021 mit Meth, Kokain und Amphetamin gehandelt hatte, legte sich auch mit einem Komplizen an, der offenbar seiner Freundin (23) zu nahe gekommen war.

Die beiden hatten hinter seinem Rücken eine Affäre begonnen. Der Mann bedrohte deshalb laut Staatsanwaltschaft den Nebenbuhler mit einem Baseballschläger, zerrte den 39-Jährigen dann in ein Auto und misshandelt ihn.

Der 29-Jährige, der bereits für eine andere Tat ein Jahr Haft ausgefasst hatte, wurde nicht rechtskräftig nahezu anklagekonform zu einer Zusatzstrafe von vier Jahren verurteilt. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei auch die Hintermänner des Dealers ausforschen.