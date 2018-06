Drogenbande arbeitete über Grenze hinweg

HOCHBURG-ACH – In Zusammenarbeit mit bayerischen Kollegen hat die Polizei in Hochburg-Ach (Bezirk Braunau) einen organisierten, grenzüberschreitenden Suchtgifthandel aufgedeckt. Kopf der Bande war ein oö. Ehepaar, das offenbar im großen Stil Cannabisplantagen betrieben hat. Die beiden sowie drei Männer wurden festgenommen, sie haben mit Drogen im Wert von mehr als 227.000 Euro gedealt.

Mitwisser erhielt Schweigegeld

Angefangen hat laut Polizei alles 2016 in der Wohnung der 51-jährigen Eheleute. Dort züchteten sie 118 Cannabispflanzen. Wegen des blühenden Geschäftes mit dem Verkauf des Marihuanas an Abnehmer aus Hochburg-Ach sowie Burghausen und dem angrenzenden Niederbayern beschloss das Paar, in dem Mehrparteienhaus eine weitere Wohnung im Keller durch „Strohmänner“ anzumieten. Mauern wurden versetzt und ein verborgener Zugang gemacht. Der 41-jährige Hausbesitzer dürfte laut Polizei in die kriminellen Machenschaften eingeweiht gewesen sein, wofür er monatlich Schweigegeld kassierte.

Der Großteil der Drogen ging an einen 35-jährigen Deutschen aus dem Bezirk Braunau. Zu ihm entwickelte sich eine florierende Geschäftsbeziehung, im Gegenzug zum Marihuana bot der Deutsche dem Ehemann Amphetamin und Kokain an, der diese Suchtgiftmittel weiter verkaufte. Die Gattin kümmerte sich um die Cannabisplantage. Wegen der ständig wachsenden Zahl an Abnehmern baute sie aus, heuerte einen 42-jährigen Mann aus Sankt Georgen bei Salzburg an, der in seinem Keller mit der Aufzucht begann. Ein weiterer 35-Jähriger aus Hochburg-Ach baute das gesamte Stockwerk eines gemieteten Bauernhofes zu einer Cannabisplantage um.

Nach umfangreichen Erhebungen erhärteten sich die Verdachtsmomente gegen die Bande und die Staatsanwaltschaft Ried verfügte Festnahmen. Für die Fünf klickten in der Folge die Handschellen, zahlreiche Pflanzen und Drogen wurden sichergestellt. Mitterweile wurden auch mehr als 50 Abnehmer aus Ober- und Niederbayern sowie Hochburg-Ach ausgeforscht.