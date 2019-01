Drogenbande flog wegen nächtlicher Ruhestörung auf

GRAZ — Steirische und tschechische Polizisten haben eine Bande um einen Tschechen (32) ausgehoben, die seit 2015 mit Drogen um zwei Millionen Euro gedealt hatte. Zur Bande führte auch eine Grazer Pensionistin, die von den Dealern beim Schlafen gestört wurde.

In den Jahren 2015 bis 2017 waren intensive Ermittlungen zum Drogenhandel in Grazer Parkanlagen geführt worden. Dabei konnten zahlreiche Dealer geschnappt werden. Die Ermittlungen deuteten zudem Richtung Tschechien, da von dort Kurierfahrten nach Wien, Wiener Neustadt und Graz unternommen worden waren. „Die hiesigen Dealer hatten ihre Fühler nach günstigerer Ware ausgestreckt und waren dabei auf den 32-jährigen Tschechen gekommen“, wie ein Ermittler sagte. Der im Raum Brünn ansässige Mann hatte mit dem groß aufgezogenen und durchorganisierten Drogenhandel seinen Lebensunterhalt finanziert. Nachgewiesen wurde ihm der Handel mit 200 Kilo Marihuana. Dazu kamen noch größere Mengen an Kokain und Ecstasy.

Der 32-Jährige bediente sich einer größeren Anzahl von Kurierfahrern. Die Grazer Pensionistin hatte sich durch das nächtliche Ausladen von Drogen mehrmals pro Woche nahe ihrer Wohnung zwischen 23 und 4 Uhr in ihrer Nachtruhe gestört gefühlt. Sie schöpfte Verdacht und alarmierte die Polizei.