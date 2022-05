Drogenfund in Spielzeug

Im Postverteilzentrum Inzersdorf in Wien wurden in Kinderspielzeug geschmuggelte Drogen entdeckt.

Wie das Finanzministerium am Samstag berichtete, zeigte der auf Drogen und Tabak spezialisierte Spürhund Kliff – ein zehnjähriger belgischer Schäfer – im April mehrere Sendungen an. Er bewies den richtigen Riecher: Mehr als ein halbes Kilogramm Cannabis und mehr als 150 Gramm Kokain wurden sichergestellt.

Die Suchtmittel wurden u. a. in einem Hohlraum entdeckt, der in ein Spielfahrzeug in Form einer Biene (Bild) eingebaut war.

„Der Kampf gegen den Rauschgifthandel ist eine der vielfältigen Aufgaben unserer Zöllner. So schützen sie unsere Gesellschaft vor großem Schaden“, hielt Finanzminister Magnus Brunner fest.