Drohendes Fiasko

Emmanuel Macron hat sich im Poker um die Juncker-Nachfolge gestern so weit aus dem Fenster gelehnt, dass es für ihn kein Zurück ohne Gesichtsverlust mehr gibt:

Das Nein des französischen Präsidenten nicht nur zu Manfred Weber, sondern auch zu den anderen Spitzenkandidaten, wird somit kaum noch auszuhebeln sein.

Angela Merkel hat sich bereits darauf eingestellt — und ihren Landsmann Weber de facto schon fallen gelassen. Demokratiepolitisch wäre es ein Fiasko, den im Mai in großer Zahl an die Urnen geströmten Wählern nun die lange Nase zu zeigen.

Das EU-Parlament hätte es jedoch noch in der Hand, Macron und Co. Kontra zu geben. Wenn sich die Fraktionen schnell auf einen Kandidaten einigen, wird der Gipfel am Sonntag in einer Woche sich darüber nur schwer hinwegsetzen können. Selbst wenn Macron dann sein Gesicht verlöre.