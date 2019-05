„Druck machen wir uns selber“

Von Tobias Hörtenhuber

Ganz Gmunden wartet auf den fünften Basketball-Meistertitel, den ersten seit 2010. Im dritten Anlauf seit damals soll es endlich klappen. Heute (19/live Sky) startet die Best-of-5-Finalserie auswärts bei Titelverteidiger Kapfenberg bulls, gegen den die Swans letzte Saison mit 2:4 im Endspiel unterlegen waren. Die Bilanz 2018/19 inklusive Cup-Final- und Supercup-Pleite lautet 1:5.

Das VOLKSBLATT sprach im Vorfeld mit Swans-Trainer Bernd Wimmer über…

… die Ausgangslage im Vergleich zum Vorjahr:

„Wir sind individuell besser geworden, Kapfenberg ist gleich stark wie im letzten Jahr.“

… das Rezept zum Titel:

„Wir müssen das, was wir gegen Oberwart (Semifinale/Anm.) über dreieinhalb Spiele gezeigt haben, abrufen. Wir brauchen eine geschlossene Defensivleistung und müssen gemeinsam eine gute Offensive spielen. Alleine ein Spiel gewinnen, das funktioniert gegen Kapfenberg nicht. Und wir müssen ein Mittel gegen Vujosevic finden.“

… den Druck aus dem Umfeld:

„Wenn man in einem Finale steht, will man gewinnen. Den Druck machen wir uns schon selber.“

… den Fitnesszustand seines Teams:

„Es sind alle fit, Toni Blazan (Virusinfektion/Anm.) hat die Freigabe.“

… die Stimmung im Team:

„Fokussiert, sehr fokussiert.“

Nach dem heutigen ersten Spiel, folgt am Samstag Spiel zwei erneut in Kapfenberg. Erst am 5. Juni kommt die Serie an den Traunsee, wo auch ein mögliches Match vier (8. Juni) steigt. In einem Entscheidungsspiel hätten wieder die bulls Heimvorteil.