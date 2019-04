Dschihad-Video: Islam-Lehrer beim Verfassungsgerichtshof abgeblitzt

Von Manfred Maurer

WELS – Nächste Runde im Tauziehen um strafrechtliche Konsequenzen eines Dschihad-Videos: Der im August 2018 — nicht rechtskräftig — wegen Teilens eines Videos mit dschihadistischen Inhalten und Bezügen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf Facebook zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilte Welser Ex-Religionslehrer hatte nicht nur beim Obersten Gerichtshof (OGH) gegen das Urteil berufen, sondern auch einen Normenkontrollantrag beim Verfassungsgerichtshof eingebracht. Damit wollte der frühere SPÖ-Politiker die teilweise Aufhebung von Strafrechtsbestimmungen erreichen, aufgrund derer das Landesgericht Wels geurteilt hatte.

Unter anderen ging es um Paragraf 278. Dort heißt es in Absatz 3: „Als Mitglied beteiligt sich an einer kriminellen Vereinigung, wer im Rahmen ihrer kriminellen Ausrichtung eine strafbare Handlung begeht oder sich an ihren Aktivitäten durch die Bereitstellung von Informationen oder Vermögenswerten oder auf andere Weise in dem Wissen beteiligt, dass er dadurch die Vereinigung oder deren strafbare Handlungen fördert.“

Die Wortfolge „oder auf andere Weise“ wollte der türkisch-stämmige Ex-Islamlehrer als verfassungswidrig aufheben lassen, hatte sie doch im Verfahren gegen ihn eine entscheidende Rolle gespielt. Da der Angeklagte nicht direkt in Aktivitäten des IS verstrickt war, ging es um eine mutmaßliche Förderung der kriminellen Vereinigung „auf andere Weise“ — eben durch Teilen des Dschihad-Videos.

Das Höchstgericht wies den Antrag des vormals auch führenden Funktionärs der Islamischen Religionsgemeinde Linz (IRG) in seiner März-Session ab. Begründung: „Vor dem Hintergrund der Rechtssprechung des Verfassungsgerichtshofes lässt das Vorbringen des Antrages die behaupteten Verfassungswidrigkeiten als so wenig wahrscheinlich erkennen, dass er keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat.“ Dass der Gesetzgeber unbestimmte Begriffe verwendet, könne „im Hinblick auf den Regelungsgegenstand erforderlich sein“, so das Erkenntnis, das em VOLKSBLATT vorliegt.

Der Ball liegt nun beim OGH. Dieser muss über die Berufung sowohl des Verurteilten als auch des Staatsanwaltes entscheiden.