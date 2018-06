Dschihad-Video: Prozess gegen Ex-Religionslehrer vertagt

Von Manfred Maurer

Die nach einem VOLKSBLATT-Bericht im vergangenen August erhobene Anklage lautet auf Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroritistischen Vereinigung nach Paragraf 278 StGb, weil der 44-Jährige auf seiner Facebook-Seite ein Video mit dem Titel „Ein Gedicht für den Dschihad“ geteilte hatte.

Die Verteidigungsstrategie fußt auf dem Prinzip Unwissenheit schützt vor Strafe: Er bestreitet nicht, das Video im August 2013 geteilt zu haben, will aber die dschihadistischen Bilder und Texte in dem „Gedicht für den Dschihad“ nicht als solche erkannt haben. Auch der schwarze Reiter mit der IS-Flagge kam ihm nicht terroristisch vor.

Er beteuert, ein liberaler Muslim zu sein und den IS als terroristische Bewegung abzulehnen. Wörtlich sagt er zu Richter Anton Weber: „Ich bin ein liberaler, weltoffener Mensch, ein Demokrat und ein Muslim, der gegenüber anderen Einstellungen immer stets offen ist.“ Deshalb sei es für ihn ganz überraschend gewesen, als er durch die mediale Berichterstattung (im VOLKSBLATT. Anm.) erfuhr, dass er 2013 dieses Video geteilt habe. Der inzwischen aus dem Schuldienst entlassene und nicht mehr der SPÖ angehörende, türkischstämmige Österreicher beantwortet Fragen des Richters immer wieder so: „Ich habe keine Erinnerung daran.“ So will er sich nicht daran erinnern können, unter welchen Umständen er das Video vor vier Jahren geteilt hatte. Auch nicht daran, ob er den Begleittext von seinem Facebookfreund übernommen oder selbst geschrieben hat.

Erst nachdem das VOKLSBLATT im vergangenen über das Video auf seiner Facebookseite berichtet hatte, habe er sich das vier Jahre lang auf seinem Account öffentlich zugängliche Video angeschaut. Und kam zu dem Schluss: „Mit dem heutigen Wissen und der Erkenntnis, hätte ich das Video auf keinen Fall geteilt.“

In dem Verfahren geht esauch um die Bedeutung des Wortes Dschihad. das nicht nur als Heiliger Krieg zu übersetzen ist. Die Definition des Angeklagten ist eine friedliche, die aber so nicht im Bild und Ton zum Ausdruck kommt: „Dschihad bedeutet für mich, sich anzustrengen, ein besserer Mensch zu werden.“ Das Video interpretiert er in diesem Sinn sogar als ein Plädoyer für Frieden, obwohl darin dschihadistische Szenen und islamistische Terroristen sowie Vordenker des antisemitischen Islamismus gezeigt werden. Der Angeklagte verweist auf zwei weiße Tauben, die ebenfalls zu sehen sind und vom diesem als „Friedenstauben“ betrachtet werden. Auch das Gedicht, in dem von Märtyrertum die Rede ist. „Mein Bruder, was ist los mit dir, dass du auf den Krieg keine Lust hast und dass du dein Gewehr von den Schultern wirfst“, heißt es da. Der Angeklagte will diesen Text nicht wahrgenommen haben, als er das Video „nur nebenbei“ auf dem Computer laufen hatte.

Der Staatsanwalt, der um die Nichterwähnung seines Namens ersucht, betont, dass der Ex-Religionslehrer der Mitgliedschaft im IS angeklagt sei, was aber nicht eine Mitgliedschaft im Sinne eines Mitgliedsausweises bedürfe. „Es reicht, wenn man einen Tatbeitrag leistet. Durch Teilen dieses Videos leistete er einen Tatbeitrag.“ Die Verantwortung des Angeklagten, das Video ohne Wissen um die Inhalte geteilt zu haben, betrachtet die Staatsanwaltschaft als widerlegt: Schon am Startbild sei ein Reiter mit IS-Flagge zu sehen. Und es finde sich auch der Name des ehemaligen IS-Anführers im Irak Abu Omar al-Baghdadi. Den will der Angeklagte freilich nicht gekannt haben. „Das ganze war im Jahr 2013, damals wusste man noch nicht, was IS bedeutet“, sagt Helmut Blum, einer der beiden Anwälte des Angeklagten.

Der Verteidiger beantragt Freispruch „in dubio pro reo“ und verweist darauf, dass der Angeklagte ein weltoffener Mensch sei, der als Religionslehrer untadelig gearbeitet habe. „Warum sollte er im August 2013 bewusst ein Video einer Terrororganisation anklicken?“ Dem Angeklagten sei das IS-Symbol auf dem Video nicht bewusst gewesen und auch nicht die dschihadistischen Inhalte. Blum erinnert daran, dass gerade auch der tunesischstämmige Linzer Doppelmörder vom Vorwurf der IS-Mitgliedschaft freigesprochen worden sei, obwohl dieser sich sogar zum IS bekannt habe. Dem Staatsanwalt wirft Blum Stimmungsmache vor.

Mehrfach zieht sich das Gericht zu Beratungen zurück.

Richter Weber will herausfinden, ob der Angeklagte die Titelzeile „Ein Gedicht über den Dschihad“ selbst zu dem Video-Post geschrieben hat oder nur von seinem Facebookfreund übernommen hat, was auch darauf schließen ließe, wie intensiv der Ex-Religionslehrer sich das Video tatsächlich zu Gemüte geführt hat. Da der Angeklagte sich nicht erinnern kann und auch der PC, auf dessen Festplatte alle Aktionen nachzuvollziehen wären, nicht mehr vorhanden ist, will der Richter ein Gutachten über die Urheberschaft des Kommentars einholen.

Der Prozess wird auf 29. August vertagt.