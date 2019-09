Ehe ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz morgen, Freitag, in Wien seine dreitägige Wahlkampfstart-Tour durch alle Bundesländer beginnt, ist er heute Gast beim Österreichischen Bauerntag auf der Rieder Messe.

Und nach Ried wird Kurz dann auch am Samstag im Rahmen der „Auf.Takt.Tour“ kommen, natürlich im türkisen Tourbus, der ihn von Wien über Tulln (NÖ) und Oberpullendorf (Bgld) am Freitag eben nach Ried, Graz (Steiermark) und Villach (Kärnten) am Samstag, dann am Sonntag noch nach Salzburg, Kufstein (Tirol) und Bregenz (Vorarlberg) bringt.

Für seinen Wahlkampf hat Kurz übrigens einen tatkräftigen Unterstützer gewonnen: „Du wirst dich zurückkämpfen. Ich steh immer an deiner Seite“, so Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew und Boxlegende, in einem Video auf Facebook (siehe Screenshot).

Was vom Oberösterreich-Auftakt am Samstag in Ried ausgehen soll, ist für OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer völlig klar: „Jetzt geht es darum, die Stimmung in Stimmen umzuwandeln“, sagt er unter Verweis darauf, dass die Stimmung in der ÖVP gut sei. Nicht zuletzt will die Volkspartei intensiv um die noch vielen Unentschlossenen werben — Hattmannsdorfer spricht von 200.000 in Oberösterreich —, dabei setze man auch auf Hausbesuche. Und zwar auch deshalb, weil es, wie der OÖVP-Geschäftsführer im VOLKSBLATT-Gespräch sagt, eine „Renaissance der inhaltlichen Diskussion“ gebe.

FPÖ in Pasching

Nach Oberösterreich zieht es am Samstag auch die Bundes-FPÖ. In der Paschinger Plus City wollen ab 10.30 Uhr Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner und die Doppelspitze Norbert Hofer und Herbert Kickl ihre Anhänger auf die Wahl einstimmen.