Duale Akademie stark gegen Fachkräftemangel

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel zieht die Wirtschaftskammer Oberösterreich alle Register. Jetzt wurde eine neue Ausbildungsform geschaffen. Im Rahmen der dualen Akademie sollen im Vollausbau 1000 Lehrlinge pro Jahr zusätzlich ausgebildet werden. So soll dem Fachkräftemangel entgegen gewirkt werden. „Der Fachkräftemangel beschäftigt alle Unternehmen. Wir sind auf der Suche nach Experten der Zukunft und haben eine neue Ausbildungsform geschaffen, um die ohnehin schon beliebteste Ausbildungsform der dualen Ausbildung noch attraktiver zu machen“, erklärt Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Die Duale Akademie richtet sich an alle Maturanten und Studenten, die ihr Studium nicht fertig machen möchten. Erfolgsrezept laut Hummer: „Lernen, was man wirklich braucht und dafür auch noch bezahlt werden.“Die Auszubildenden in der dualen Akademie werden nach Kollektivvertrag bezahlt, wobei die Lehrbetriebe den Absolventen nur die Lehrlingsentschädigung bezahlen müssen. Den Differenzbetrag übernimmt das AMS. Im Herbst starten zwei Kurse: „Trade & Logistics“beschäftigt sich mit dem Bereich Großhandel „Technics“im Bereich Mechatronik. Zwei Klassen zu je 20 Schülern sind schon ausgebucht. Bei entsprechender Nachfrage werden noch weitere Klassen geöffnet.