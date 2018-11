Duell der Gutachten um Hitler-Geburtshaus

RIED/INNKREIS — Der tatsächliche Wert des von der Republik enteigneten Geburtshauses von Adolf Hitler in Braunau war am Donnerstag Thema des zivilrechtlichen Verfahrens am Landesgericht Ried im Innkreis. Damit das Haus keine Pilgerstätte für Rechtsextreme wird, hatte die Republik Österreich die ehemalige Besitzerin im Dezember 2016 enteignet; 310.000 Euro wurden ihr als Entschädigung überwiesen. Diese Summe war der Frau jedoch zu wenig und sie klagte. Ein beauftragtes Sachverständigen-Gutachten wurde im Juni vorgelegt und schätzt es hingegen auf 812.000 Euro bis 1,5 Millionen Euro. Vor allem die Gewichtung der „Besonderheit des Hauses“ führte hier zu unterschiedlichen Wert-Einschätzungen. Jenes ursprüngliche Gutachten, auf dessen Grundlage die ausbezahlte Entschädigung festgelegt wurde, befand die Bausubstanz als bei weitem schlechter, so die Begründung. Laut „Kurier“ lässt das Innenministerium inzwischen mit einem eigenen Gutachter das „ursprüngliche Aussehen des Hauses“ erforschen. Verhandlungsschluss am Landesgericht war gestern Nachmittag — der Beschluss wurde schriftlich angekündigt. Wegen der fehlenden Kompromissbereitschaft der beiden Streitparteien wird mit einem weiteren Instanzenzug gerechnet.