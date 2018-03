Duell Dritter gegen Ersten nach dem Formbarometer

Fußball-Bundesliga: Im dritten Anlauf will der LASK am Samstag (18.30 Uhr) den ersten Sieg über den starken SV Mattersburg feiern

Von Roland Korntner

Nach der Vorstellung des zukunftsträchtigen Stadion-Projekts geht es beim LASK am Samstag wieder um das Tagesgeschäft. Mit Mattersburg kommt die beste Mannschaft im dritten Quartal in die Paschinger TGW-Arena, in den letzten neun Spielen holten die Burgenländer 21 Punkte und damit sogar um zwei mehr als Tabellenführer Salzburg. Auf Platz drei in diesem Formbarometer liegt mit 16 Punkten freilich schon der LASK. „Beide Mannschaften sind sehr gut in Form“, weiß Coach Oliver Glasner. Bei der Beobachtung des Gegners habe er aber auch Schwächen entdeckt. Diese wollen die Linzer im dritten Anlauf zum ersten Saisonsieg gegen den SVM nach einem 2:2 (h) und einem 0:1 (a) nutzen. „Uns erwartet ein ähnliches Spiel wie zuletzt in Wolfsberg gegen einen qualitativ besseren Gegner. Wir müssen die Zweikämpfe wieder genauso annehmen“, weiß Kapitän Pavao Pervan. Die Nicht-Berücksichtung fürs ÖFB-Team ist für den Torhüter zusätzliche Motivation: „Teamchef Foda hat mich angerufen und persönlich darüber informiert, diese Offenheit schätze ich.“ Details über das Gespräch verriet er nicht.

P.S.: Stürmer Mergim Berisha (Bänderriss im Sprunggelenk) wird konservativ behandelt, muss zwei Wochen Gips tragen. Möglich, dass das Frühjahr für die Salzburg-Leihgabe damit schon vorbei ist.