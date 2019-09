„Dürfen Wahlsonntag nicht dem Zufall überlassen“

OÖVP will in Wahlkampf-Schlussoffensive mit 200.000 Bürgerkontakten Unentschlossene für Kurz gewinnen

Der Startschuss ins Wahlkampffinale der OÖVP fiel am Donnerstag im Linzer Freiwilligenbüro — was natürlich kein Zufall ist. 5000 Menschen haben sich laut Hattmannsdorfer in Oberösterreich in der Wahlbewegung für Sebastian Kurz engagiert, 30.000 Menschen haben sich „öffentlich deklariert, Sebastian Kurz zu unterstützen“. Diese Menschen, so Hattmannsdorfer, „haben ein klares Zeichen gesetzt: Sie wollen Sebastian Kurz als Kanzler zurück“.

Und Wöginger ergänzt: „Wer will, dass der eingeschlagene Weg fortgesetzt wird, der muss ÖVP wählen.“ Es habe schon lange keine Regierung mehr „so viel weitergebracht wie die unter Kanzler Kurz“, betont der ÖVP-Klubobmann und listet auf: „Die Schuldenpolitik wurde beendet, die Steuern für Klein- und Mittelverdiener spürbar gesenkt, der Familienbonus eingeführt, die illegale Migration beendet.“

In ihrer Wahlkampfbilanz sprechen Hattmannsdorfer und Wöginger insbesondere zwei Aspekte an: Zum einen habe das Prinzip gegolten, „alle gegen Sebastian Kurz“, zum anderen sei noch nie ein Wahlkampf so von „Nebensächlichkeiten, An- und Untergriffen geprägt gewesen“. Zum Teil, so der OÖVP-Geschäftsführer unter Verweis etwa auf zerstörte OÖVP-Landschaftselemente oder verbranntes OÖVP-Wahlmaterial, „ist der Anstand verloren gegangen“. Und Wöginger meint in Bezug auf das Wahlkampfklima: „Es gibt auch den 30. September, ich gehe davon aus, dass das in den Köpfen der politischen Mitbewerber verankert ist.“

„Wer ist der bessere Kanzler für Österreich?“

Für die OÖVP jedenfalls ist die Botschaft für die letzten Wahlkampfstunden in einer Frage komprimiert: „Wer ist der bessere Bundeskanzler für Österreich?“ Damit keine Koalition gegen Kurz möglich sei, müsse die ÖVP so gestärkt werden, „dass es keine Koalition gegen Kurz gibt“, so Hattmannsdorfer.

Wenn sich eine Mehrheit gegen Kurz ausgehe, werde eine solche Mehrheit kommen. „Herbert Kickl hat Sebastian Kurz mit der SPÖ schon einmal abgewählt. Peter Pilz will Sebastian Kurz per Gesetz verhindern. Und Pamela Rendi-Wagner will Kanzlerin von Rot-Grün-Pink werden — und bestätigte in der Pressestunde, auch als Zweite Kanzlerin werden zu wollen“, betont LGF Hattmannsdorfer.

Überzeugen will man die Unentschlossenen mit direkten Kontakten, mit Verteilaktionen, Hausbesuchen, Türhängern und auch einer Social-Media-Offensive will man bis Sonntag früh noch einmal 200.000 Bürgerkontakte schaffen.

„Wollen wieder den Stil des Miteinanders“

In dieser Schlussoffensive will man nach Aussage von Hattmannsdorfer im übrigen auch „darauf aufmerksam machen, dass wir wieder einen politischen Stil des Miteinanders haben wollen“.

Wie OÖVP-Spitzenkandidat Wöginger den Wahlkampf bilanziert, lesen Sie morgen im VOLKSBLATT-Interview.