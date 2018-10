Dürre: Hilfspaket wird ausgebaut

„Wir sind das den Bauern schuldig, denn sie leben mit und von der Natur und sind daher auch von den Folgen des Klimawandels am stärksten betroffen – ohne im geringsten Verursacher dieser Entwicklung zu sein“, begründeten gestern die Agrarsprecher von ÖVP und FPÖ, Georg Strasser und Maximilian Linder, das 60 Millionen Euro schwere Hilfspaket für die heimischen Landwirte, das nun auf den Weg gebracht wird.

Bereits in einem ersten Maßnahmenpaket im Frühjahr wurden unter anderem Erleichterungen für einen verbesserten Versicherungsschutz beschlossen. So wird beispielsweise die Versicherungssteuer bei allen Elementarrisikoversicherungen von elf auf 0,02 Prozent gesenkt. Darüber hinaus wird laut Strasser und Linder die Prämienunterstützung für diese Elementarrisikoversicherungen von 50 auf 55 Prozent angehoben. Weiters können sich Bauern künftig – ebenfalls mit einer Prämienunterstützung von 55 Prozent – gegen den Ausfall von Tieren versichern.

bezahlte Anzeige

Direktbeihilfen

Neben Erleichterungen bei Agrarinvestitionskrediten und einer Agrarsonderkreditaktion „Trockenheit“ wird es als weitere Maßnahme auch 20 Millionen an Direktbeihilfen für von Trockenheit betroffene tierhaltende Betriebe geben. Diese Direktbeihilfen werden vorrangig Betrieben in Grünland dominierten Regionen zugutekommen. „Dieses Bündel an Maßnahmen war notwendig, um den ärgsten Druck von den Bauern in den von der Dürre und von sonstigen Folgen des Klimawandels hauptbetroffenen Gebieten zu nehmen“, so Strasser.

Für Oberösterreich sind laut Agrarlandesrat Max Hiegelsberger mehr als zehn Millionen Euro an Hilfen vorgesehen – fünf Millionen Euro werden dabei durch das Agrarressort kofinanziert. Hiegelsberger: „Vor allem die Versicherungsprämienförderungen, die ab Jänner 2019 wirksam werden, stellen einen elementaren Schritt für eine zukunftsfitte Landwirtschaft dar.“

Allein im Bereich Grünland und Acker werden die Schäden für heuer auf 200 bis 300 Millionen Euro geschätzt.