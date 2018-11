Dürre: Land erhöht Unterstützung

Das Land Oberösterreich erweitert, nachdem Oberösterreich zu den von Dürre und Trockenheit hauptbetroffenen Regionen zählt, das Maßnahmenpaket der Bundesregierung um weitere 1,9 Millionen Euro aus Landesmitteln. „Oberösterreichs Bauern haben in der Landespolitik einen Partner, auf den sie sich in Krisenzeiten verlassen können“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer. Bisher waren für Oberösterreichs Bauern rund zehn Millionen Euro allein an Direkthilfen vorgesehen, fünf Millionen Euro werden bereits durch das Agrarressort des Landes kofinanziert. Dies konnte nun aufgestockt werden. Anstelle der bundesweiten Niederschlagsgrenze von 320 Millimetern gewährt Oberösterreich nun eine Direkthilfe bis zu einer Niederschlagsmenge von 350 Millimetern. „Gerade im rinderstärksten Bundesland wollen wir treffsicher unterstützen. Mit dieser zusätzlichen Finanzhilfe leisten wir einen Beitrag zum Bestehen unserer Familienbetriebe“, erklärt Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger. Somit könne die Direktbeihilfe auf weitere 92 Katastralgemeinden ausgeweitet werden. Rund 1500 Betriebe profitieren von dieser Ausschüttung.