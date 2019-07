Düstere und bunte Seelenschichten

Von Eva Hammer

Wachsmalerei wurde schon im Grab des Tutanchamun und an der berühmten Büste der Nofretete entdeckt. Ihre Blütezeit erlebte die Kunst der Enkaustik in der griechisch-römischen Antike. Für alle Ewigkeit wollten Herrscher und Künstler ihre Gedanken eingebrannt wissen. Der immense Arbeitsaufwand mit offenem Feuer, glimmenden Kohlen, teuren Pigmenten und Wachsen machte die Bilder überaus kostbar.

Bis zu 50 Schichten werden aufgetragen

„Denselben irren Aufwand betreibt die Welser Autodidaktin Bianca Kiso“, stellte Bundesrätin Doris Schulz bei der Vernissage am vergangenen Freitag fest. Bis zu 50 Schichten trägt Kiso (geb. 1988) auf den Bildgrund, jede davon mit einem eigenen Farbpigment versehen, und mit einem Bunsenbrenner fixiert. Die gebürtige Rumänin erforscht seit Jahren die Technik der Enkaustik. „Let’s take a Selfie“ nennt sie ihre Ausstellung in der Hipp-Halle im Rahmen der Salzkammergut Festwochen Gmunden. Die Schichten sieht sie als Synonym für die vielen Ebenen, die den Menschen ausmachen. Die Serie „Body and Frame“ befasst sich mit weiblichen Körpern. Es geht um Werbung, Selbstoptimierung und die ungezählten Facetten des femininen Selbstverständnisses. Auch die zugehörigen mehrteiligen Rahmen spielen eine Rolle. Ihre dunklen Bilder zeigen unter der düsteren Oberfläche eine Vielfalt an Farben. Alle Werke überstrahlt ein unvergleichlicher, wächserner Glanz und eine reliefartige Oberflächenstruktur. Die Künstlerin arbeitet an festgelegten Wochenenden live an einem Gemälde.

Öffnungszeiten: 3.8. (10 – 12, 14 – 17 Uhr), 9.8. (18.30 – 20.30 Uhr), 11.8. (10 – 14 Uhr)