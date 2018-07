Duje Caleta-Car will bei Marseille Eindruck hinterlassen

Duje Caleta-Car hat bei seinem neuen Club Olympique Marseille hohe Ziele. „Kroatische Spieler haben ein besonders gutes Bild bei Marseille hinterlassen. Ich hoffe, dass mir das auch gelingt“, sagte der von Fußball-Meister Red Bull Salzburg gekommene Innenverteidiger bei seiner Präsentation beim Europa-League-Finalisten am Freitag. Der 21-jährige Kroate ist der erste Sommer-Zugang bei OM.

Caleta-Car erwähnte mit Josip Skoblar (Stürmer/77 Jahre alt), Alen Boksic (Stürmer/48) und Vedran Runje (Tormann/42) drei ehemalige kroatische Topspieler, die in der Vergangenheit für Marseille die Schuhe geschnürt hatten. „Sie haben noch eine große Aura in Kroatien und sie haben immer noch OM in ihren Herzen“, verlautete der Innenverteidiger. In deren Fußstapfen will er treten. „Ich bin sehr glücklich und werde alles dafür tun, dass man hier mit mir zufrieden ist“, betonte Caleta-Car.

Der kroatische Teamspieler hatte bereits bei der WM in Russland einen Vorvertrag beim Tabellenvierten der abgelaufenen Ligue-1-Saison unterzeichnet. Nach den medizinischen Untersuchungen am Donnerstag und Freitag folgte die offizielle Vertragsunterzeichnung.

Laut „France Football“ belaufe sich die Ablösesumme auf 19 Millionen Euro. In Österreich war am Freitag von 17 bis 19 Millionen die Rede. OM habe nachgezogen, nachdem der spanische Topclub FC Sevilla ebenfalls 19 Millionen geboten hatte, hieß es in Frankreich. Laut Caleta-Car war Sevilla aber nicht ernsthaft im Rennen. „Ich wurde von Sevilla kontaktiert, aber es gab nichts Genaueres, nichts Konkretes“, gab der Abwehrspieler Einblick.

Der Ex-Bulle genießt jetzt noch seinen Urlaub. In den Trainingsbetrieb wird er genauso wie die französischen Weltmeister Steve Mandanda, Florian Thauvin und Adil Rami am 6. August einsteigen. Caleta-Car freut sich vor allem auf das Zusammenspiel mit Rami. „Jeder kennt sein Spiel und seine Klasse. Ich hoffe, dass er mir ein guter Ratgeber sein wird – auf und abseits des Spielfeldes. Es ist eine Ehre mit ihm zu arbeiten“, erläuterte der kroatische Teamkicker.

Caleta-Car erhielt bei seinem neuen Club die Nummer 15. „Wir hoffen, dass er eine wunderbare Karriere machen wird“, sagte OM-Sportchef Andoni Zubizarreta. Mit ihm und Trainer Rudi Garcia hatte Caleta-Car im Vorfeld des Transfers „sehr gute“ Gespräche. „Sie haben viel gemacht, dass ich nach Marseille komme“, sagte der Innenverteidiger.

Durch die vier Europa-League-Partien mit Salzburg gegen Marseille habe er zudem genug Informationen über seinen neuen Arbeitgeber gehabt. „OM hat sich für mich als großer Club gezeigt, mit seinem Stadion und den Fans, das hat mir die Entscheidung erleichtert“, betonte Caleta-Car. Er könnte in Bälde einen interessanten Mitspieler bekommen: Marseille soll an der Verpflichtung des italienischen Teamstürmers Mario Balotelli interessiert sein.