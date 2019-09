Duo knöpfte verliebter Frau aus Niederösterreich 100.000 Euro ab

68-Jährige übergab in Linz und anderen Städten Geld an Unbekannte — Münchner Polizei verhaftete Italiener (44) und Kameruner (35)

MÜNCHEN/LINZ — Eine Niederösterreicherin hat mehr als 100.000 Euro an eine Internetbekanntschaft verloren. Die Betrüger täuschten laut Polizei online eine Liebesbeziehung vor und brachten die 68-Jährige dazu, Bargeld an unbekannte Abholer in europäischen Städten zu übergeben.

In Zusammenarbeit mit der Münchner Exekutive konnten ein 44-jähriger Italiener und ein 35-jähriger Kameruner als Verdächtige gefasst werden.

Als Wissenschafter auf Schiff ausgegeben

Ein Unbekannter hatte heuer im März die Frau über soziale Medien kontaktiert. Der Mann gab sich als Wissenschafter auf einem Schiff aus und stellte gemeinsame Lebenspläne in Aussicht, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ am Freitag in einer Aussendung. Er täuschte demnach vor, dass er mehrere Millionen US-Dollar an Barvermögen auf dem Schiff habe. Die Scheine seien aus Sicherheitsgründen eingefärbt worden, für die kostenintensive Reinigung brauche er Geld. Über Monate hinweg brachte die 68-Jährige mehrere zehntausend Euro zu Unbekannten im Umkreis von Hauptbahnhöfen in verschiedenen europäischen Städten, die erste Übergabe fand in Linz statt.

Im Juli schöpfte die Niederösterreicherin schließlich Verdacht und erstattete Anzeige beim Landeskriminalamt. Bei einer geplanten weiteren Geldübergabe am Münchner Hauptbahnhof wurden am Nachmittag des 27. August zwei Männer nach erneuter Kontaktaufnahme mit der 68-Jährigen festgenommen. Die Verdächtigen waren nicht geständig und wurden in die Justizanstalt München eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Linz ersuchte um Auslieferung des Duos.

Weitere Opfer möglich

In Bezug auf weitere mögliche Opfer bzw. Komplizen laufen die Ermittlungen. Laut Exekutive handelt es sich bei dieser Form des Betrugs um „Love Scam“. Dabei wird Opfern eine Beziehung vorgegaukelt und ihnen Geld herausgelockt.