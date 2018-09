Duo verletzte Linzer mit Messer am Hals

LINZ — Rätsel gibt der Polizei ein Vorfall auf, der sich am Freitag in Linz ereignet hatte: Ein 46-jähriger Linzer war im Franckviertel vor einem Wohnhaus in der Bleibtreustraße mit einem Messer angegriffen worden. Er sei von zwei unbekannten Männern niedergestochen worden, gab das Opfer gegenüber den Beamten an. Der Linzer erlitt laut Polizei bei der Attacke eine Schnittwunde am Hals und musste vom Roten Kreuz in den Med Campus III. eingeliefert werden.

Laut einem Zeugen seien die Täter mit südländischer Herkunft von der Grünanlage vor dem Haus in Richtung Frankstraße davongelaufen. Einer der beiden Männer sei ungefähr 1,80 Meter groß, schlank, habe schwarze lockige ungepflegte Haare und etwas dunklere Hautfarbe. Er trug eine olivgrüne Hose und ein weißes T-Shirt.

Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Der 46-Jährige konnte weder zum Tatablauf noch zum Motiv der Tat Angaben machen. Eine Fahndung nach den beiden Tätern verlief bisher negativ.