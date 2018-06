Durch Linz wehte ein Hauch von Klassenkampf

Ein Hauch von Klassenkampf wehte gestern durch die Linzer Innenstadt, als die Gewerkschaft zum „Sternmarsch für ein soziales Österreich“ und gegen AUVA-Kürzungen sowie SV-Zusammenlegung aufrief. Nach Angaben der Polizei waren es 4000, laut Veranstalter 6000 Demonstranten. Das war aber erst der Auftakt: Am Freitag folgt eine Sondersitzung des Nationalrats zum Thema und am Samstag wird in Wien noch einmal demonstriert.

Der Linzer Sternmarsch führte am Dienstag von den Zentralen der OÖ. Gebietskrankenkasse (OÖGKK), der Pensionsversicherung und der Allgemeinen Unfallversicherung (AUVA) zur Wirtschaftskammer am Hessenplatz und von dort zum Landhaus, wo eine Schlusskundgebung stattfand. Die Teilnehmer führten Transparente Aufschriften wie „Auf die Kassen zielen aber die Versicherten treffen“ oder „Gesundheit ist ein Menschenrecht, Gewinnmaximierung hat hier nichts verloren“ mit.

„Dieser Regierung ist völlig egal, wie hoch die Verwaltungskosten sind, es geht ihr ausschließlich um die Zerschlagung der Selbstverwaltung und eine Umfärbung“, so OÖGKK-Betriebsratsvorsitzender Werner Steiniger.

Die SPÖ hat eine eigene Begutachtung zum Arbeitszeit-Gesetzesentwurf der Regierung gestartet und das — wohl erwünschte — Ergebnis erhalten. In den Stellungnahmen hagelt es Kritik, auch von VP-dominierten Organisationen wie den Arbeiterkammern Tirols und Vorarlbergs.

WKOÖ wirft AK und ÖGB vor, Fakten zu ignorieren

An den Menschen vorbei und damit völlig ins Leere gehen für WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer die aktuellen Proteste der Gewerkschaft und der Arbeiterkammer gegen flexible Arbeitszeiten. „ÖGB und AK betreiben hier wider besseren Wissens Panikmache und informieren die Bevölkerung falsch. Statt sich sachlichen Diskussionen zu verweigern, sollten sich die Arbeitnehmervertreter an den Fakten orientieren und auf ihre eigenen Mitglieder hören.“ Die Arbeitszeit werde nicht verlängert, sondern nur praxisgerechter verteilt. Wer von der Wiedereinführung des generellen 12-Stunden-Tages spreche, führe die Menschen bewusst in die Irre und schüre unbegründete Ängste.

„Für das dritte Quartal planen 18 Prozent der Unternehmen Personal einzustellen, das wären 25.000 zusätzliche Jobs“, so Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk. Die immer späteren Auftragseingänge erfordern ein immer höheres Niveau an Flexibilität in der Bearbeitung. „Natürlich hilft uns hier die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Sie ist aber keine Einbahnstraße, sondern Betriebe und Mitarbeiter profitieren“, betont Scheichelbauer-Schuster. Durch drei Stunden Mehrarbeit könne der Mitarbeiter mit mindestens 4,5 Stunden Freizeit rechnen.