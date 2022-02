„Durch Musik entsteht Gemeinschaft“

Medizinstudentin Katharina Satzinger (20) aus St. Marien studiert im vierten Semester in Linz Medizin. Ihre zweite große Leidenschaft ist die Musik.

Nachdem sie sich spontan für „Starmania“ beworben und es aus rund 800 Bewerbern unter die 28 Starmaniacs geschafft hat, tritt sie nun am 11. März erstmals und hoffentlich nicht zum letzten Mal in der ORF-Castingshow (die eine Woche vorher, am 4. März, startet) auf.

Im Interview entpuppt sich Satzinger als supersympathische junge Frau, die genau weiß, was sie will, und dankbar ist für jede Chance, die sie bekommt.

VOLKSBLATT: Musik oder Medizin als Beruf?

KATHARINA SATZINGER: Musik und Medizin sind meine Leidenschaften. Mir taugt das Medizinstudium voll, ich werde sicher nicht damit aufhören. Und Musik spielt schon immer eine wichtige Rolle in meinem Leben. Ich bin seit vielen Jahren als Klarinettistin bei einem Musikverein, bin mit den Leuten aufgewachsen und es ist einfach schön zu sehen, dass durch die Musik so eine Gemeinschaft entsteht. Ich habe eine Musikmittelschule und dann das Stiftergymnasium in Linz besucht. Vor drei Jahren habe ich dann begonnen, aktiv mit meiner Stimme zu arbeiten, Gesangsstunden zu nehmen und bin Mitglied einer Big Band und einer Brass Band.

Wie war die Vorausscheidung bei „Starmania“ und die Zeit danach?

Aufregend, es passiert derzeit gerade ziemlich viel. Mir schreiben viele Leute auf Instagram, das ist schön, so viel Unterstützung zu kriegen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da so ein großes Ding draus gemacht wird.

Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie daran denken, dass Sie bald auf einer großen Bühne stehen werden?

Momentan bin ich noch eher gelassen, es überwiegt die Vorfreude auf die Show und die Vorbereitung darauf. Wir sind immer eine Woche vor einer Show in Wien und haben Vocal-Coachings, Performance-Coachings, Kostümproben …

Hatten Sie schon Erfahrung mit Castingshows?

Nein, das ist mein erster Musikwettbewerb. Wobei, Wettbewerb möchte ich jetzt gar nicht sagen, weil Konkurrenzdenken überhaupt nicht da ist.

Haben Sie die anderen Kandidaten schon kennengelernt?

Nein, wir haben uns persönlich noch nicht getroffen, uns aber auf Social Media zusammengefunden, eine Whats-App-Gruppe gegründet.

Wo sind Sie musikalisch zuhause?

Ich fühle mich wohl bei Balladen und eher langsamen Nummern und so im Pop-Jazz-Soul-Bereich. Meine Stimme ist eher tief, eine soulige Alt-Stimme. Es taugt mir, wenn es tief runtergeht und ich etwas zeigen kann.

Haben Sie Vorbilder?

Ich habe nicht das eine Idol, das ich verfolge. Ich möchte ich selber sein, die beste Version von mir selber sein und werden. Aber es gibt natürlich ganz viele Musiker und Künstler, die mich inspirieren und mir gefallen. Die Ina Regen zum Beispiel, mir gefällt ihre Musik, aber auch sie selbst als Person, weil sie so authentisch ist. Leider ist sie nicht mehr in der Jury, ich hätte mich so über Kritik von ihr gefreut. International finde ich Adele gut, ich singe auch ihre Lieder viel. An der mag ich die Bodenständigkeit, die sie sich trotz des großen Erfolges bewahrt hat.

Welche Chancen rechnen Sie sich bei „Starmania“ aus?

Das kann ich gar nicht einschätzen. Ich bin einfach nur froh darüber, dabei zu sein. Auch wenn es nur eine Show für mich werden sollte, bin ich zufrieden und dankbar. Und ich bin gespannt auf die Erfahrungen, die ich machen werde, auf das, was ich für mich mitnehmen kann.

Welche Eigenschaften bringen Sie mit, die Sie abgesehen vom Gesangstalent in dieser Show weiterbringen könnten?

Also, das ist wirklich sehr schwierig, mich selber einzuschätzen. Ich weiß ja nicht, wie ich auf andere wirke. Aber was ich auf jeden Fall mitbringe und was hilfreich sein könnte, sind Ausdauer, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen.

Wie gehen Sie mit Kritik um?

Kritik ist für mich, auch negative, nichts Schlechtes und ich nehme sie schon sehr gut auf. Ich fühle mich da nicht angegriffen, von Kritik lebt man und kann sich dadurch verbessern. Deshalb bin ich sehr dankbar für Kritik.

Wissen Sie schon, was Sie singen werden?

Ja, aber ich darf es nicht verraten. Wir dürfen uns die Lieder ja nicht aussuchen. Ich bin mit dem Lied, das mir zugeteilt wurde, semi-zufrieden. Idealerweise sollten sich die Kandidaten das selber aussuchen dürfen. Aber ich bin schon gespannt, was ich aus dem Lied machen werde.

Mit KATHARINA SATZINGER sprach Melanie Wagenhofer