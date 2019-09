Durch Testgeräte werden immer mehr Drogenlenker erwischt

Mit der steigenden Anzahl an Drogenvortestgeräten — in OÖ sind ab sofort sieben Geräte im Einsatz — erhöht sich auch die Zahl der ertappten Drogenlenker. Heuer gingen allein in OÖ bereits 574 Drogenlenker der Polizei ins Netz, bis zum Jahresende wir, laut Klaus Scherleitner, Leiter der Verkehrsabteilung der Polizei, mit 800 gerechnet. Österreichweit stieg die Zahl der Anzeigen von 1068 im Jahr 2015 auf 3011 im Vorjahr.

„Hauptunfallursache ist zwar noch die Ablenkung, aber im Wettlauf zwischen Alkohol und Drogen nimmt die Zahl der Drogenlenker immer mehr zu“, begründet Verkehrslandesrat Günther Steinkellner, warum zusätzliche Testgeräte angeschafft wurden.

Laut Othmar Thann vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) würden einer Befragung zufolge hochgerechnet 177.000 Menschen unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug lenken.

Absoluten Handlungsbedarf sehen die Verkehrsexperten bei der Strafhöhe. Anstatt wie bisher einen Monat Führerscheinentzug und 800 Euro Geldstrafe, sollte wie im Entwurf zur 32. StVO-Novelle vorgesehen, ein Drogenlenker einem Alkolenker mit 1,6 Promille intus gleichgesetzt werden. Das hieße mindestens 1600 Euro Strafe und den Verlust der Lenkberechtigung für mindestens sechs Monate.