Durchbruch bei Brexit-Verhandlungen

Der Vertrag über den Austritt Großbritanniens aus der EU steht: London verkündete am Dienstagabend einen Durchbruch in den Brexit-Verhandlungen mit den 27 verbleibenden Staaten. Die Unterhändler hätten sich auf den Entwurf eines Austrittsabkommens geeinigt, teilte die britische Regierung am Dienstag mit. Am Mittwochnachmittag soll das Kabinett in London zusammenkommen, um den Text zu billigen.

Eine Bestätigung aus Brüssel gab es zunächst nicht. „Die Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über ein Austrittsabkommen laufen noch und sind nicht abgeschlossen“, teilte ein Sprecher des irischen Außenministers Simon Coveney mit. Dennoch hat die österreichische EU-Ratspräsidentschaft für Mittwoch Nachmittag eine Sondersitzung der Botschafter der 27 bleibenden EU-Länder angesetzt.

bezahlte Anzeige

Knackpunkt der Verhandlungen blieb bis zuletzt die Frage der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland. Hier dürfte ein Kompromiss gelungen sein, um das Wiedererstehen einer Grenze zu vermeiden.

Fix ist noch nichts

Der Durchbruch in den mühsamen, zuletzt vor dem Scheitern stehenden Verhandlungen bedeutet allerdings noch keine Entwarnung. Die Einigung ist nur eine Etappe. Zwei große Hürden hat ein Austrittsvertrag noch zu nehmen: Schon heute wird das britische Kabinett über das von Premierministerin Theresa May vorgelegte Abkommen befinden. Da sich im Kabinett viele Brexit-Hardliner tummeln, ist eine Zustimmung keineswegs gewiss. Bekommt die Tory-Chefin keinen Sanktus, dürfte ihr politisches Aus besiegelt sein. May lud ihre Minister am Dienstagabend zu Einzelgesprächen, um ihnen Einblick in das Entwurfsdokument zu geben.

Mehrheitssuche

Doch selbst wenn May ihr Kabinett überzeugen kann, ist der Vertrag noch lange nicht in trockenen Tüchern. Denn auch die Abstimmung im britischen Parlament wird eine Zitterpartie. Mays Konservative haben dort 315 Abgeordnete. Deren geschlossene Zustimmung ist höchst fraglich, würde aber auch nicht reichen: 320 Stimmen sind für eine Mehrheit nötig. Sie könnte mit Hilfe der nordirischen DUP, die zehn Sitze hat, zustande kommen, wenn nur eine Handvoll Tory-Abgeordneter dagegen stimmt.

Weniger hürdenreich dürfte der legistische Weg auf EU-Seite sein: An der erforderlichen Zustimmung der EU-Staats- und Regierungschef wird der Brexit-Vertrag wohl ebenso wenig scheitern wie am EU-Parlament.