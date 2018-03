Dutzende Todesopfer bei drei Flugunfällen

Junggesellinnen-Abschied endete im Iran fatal – 17 Überlebene bei Flugzeugabsturz in Nepal – Helikoper stürzte in New York in East River

TEHERAN/KATHMANDU/ NEW YORK – Schwarzer Tag für die internationale Luftfahrt: 56 Todesopfer sind bei drei Flugunfällen zu beklagen, die sich am Sonntag und am Montag im Iran, in Nepal und in den USA ereignete haben. Im Süden des Iran ist am Sonntag Nachmittag ein türkisches Privatflugzeug mit elf Menschen an Bord verunglückt. Nach Angaben türkischer und iranischer Behördenvertreter waren drei Crew-Mitglieder und acht Passagiere an Bord. Die Maschine startete demnach im Emirat Sharjah und war auf dem Weg nach Istanbul.

Flugzeug verschwand plötzlich vom Radar

Das Flugzeug sei vom Radar verschwunden, nachdem der Pilot darum gebeten habe, die Flughöhe verringern zu dürfen. Besonders tragisch: Unter den Passagieren war Mina Basaran, Tochter des türkischen Unternehmers Hüseyin Basaran. Die 28-Jährige war mit Freundinnen in die Vereinigten Arabischen Emirate geflogen, um ihren Junggesellinnen-Abschied zu feiern. Nur einen Tag zuvor hatten die acht Frauen Fotos in sozialen Netzwerken gepostet, die sie in Dubai zeigten.

Hubschrauber stürzte in Fluss

Beim Absturz eines Hubschraubers am Sonntagabend (Ortszeit) über dem East River in New York sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Nur ein Insasse überlebt, teilte der Sprecher von Bürgermeister Bill de Blasio auf Twitter mit. Dabei handelt es sich um den Piloten. Der Helikopter sei zwischen den Stadtteilen Manhattan und Queens in den Fluss gestürzt, berichteten Polizei und Feuerwehr. Die Passagiere hatten die Maschine offiziellen Angaben zufolge für ein privates Foto-Shooting gechartert.

22 von 71 Insassen verletzt geborgen

Am Montag sind beim Absturz einer Passagiermaschine aus Bangladesch in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu 49 Menschen ums Leben gekommen und 22 weitere verletzt worden. Die Maschine der Fluggesellschaft US-Bangla war nach Behördenangaben beim Landeanflug kurz vor dem Flughafen von Kathmandu abgestürzt und in Flammen aufgegangen. An Bord waren 67 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. Die Unglücksursache war zunächst unklar. In Nepal gab es in den vergangene Jahren mehrere Flugzeugunglücke. Dies wird unter anderem auf schlechte Wartung der Maschinen und unerfahrene Piloten zurückgeführt.