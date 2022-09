E-Autos werden zu Powerbanks

In der Schweiz ist der erste große Technologietest mit Dutzenden Elektroautos als mögliche Powerbanks gestartet. 50 Elektrofahrzeuge sollen während eines Jahres Strom aus ihren Batterien ins Netz zurückspeisen, wenn sie gerade nicht gefahren werden.

Als Speicher verwenden

Hinter dem am Dienstag in Bern lancierten Projekt stehen sieben Betriebe unter der Führung des Carsharing-Unternehmens Mobility. Für den Test verwendet werden 50 Honda e-Fahrzeuge an 40 Standorten. Während eines Jahres wird untersucht, wie Elektroautos künftig als Speicher genutzt werden können.

Sie könnten helfen, Stromlücken zu schließen und die Netzstabilität zu erhöhen, hieß es. Wäre die gesamte Mobility-Autoflotte von rund 3000 Fahrzeugen entsprechend technisch ausgerüstet, würde dies laut Firmenangaben die Regelleistung eines Stausees übertreffen.

Das Projekt mit Namen „V2X Suisse“ ist so ausgerichtet, dass es bei einem Erfolg direkt in einen Dauerbetrieb überführt werden kann.

Die Idee dahinter ist, dass Elektroautos nicht nur Strom beziehen, sondern auch zurückgeben können.

Im Durchschnitt stehen Autos gemäß der Mitteilung 23 Stunden pro Tag herum. Die stehenden Fahrzeuge lassen sich zu einem großen Energiespeicher zusammenschließen, ähnlich eines Stausees.

Damit könnten Verteilnetzbetreiber und Haushalte den Strom in Spitzenzeiten von den Elektroautos beziehen, während diese sich über den Tag – etwa wenn die Sonne scheine – zu einem günstigeren Tarif wieder komplett aufladen ließen, so Mobility.