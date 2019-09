E-Bikes sind toll, es benötigt jedoch Übung

Nach wie vor hält der E-Bike-Boom ungebrochen an. Und das zurecht: Elektrofahrräder verhelfen vielen Menschen zu mehr Mobilität. Aber auch immer mehr Hobby-Sportler erkennen die Vorteile der E-Bikes.

Viele Rad-Händler locken derzeit mit attraktiven Preisen – die neuen Modelle brauchen schließlich Platz. Ein idealer Zeitpunkt, um sich ein E-Bike anzuschaffen. Aber Vorsicht, es braucht Übung: „Elektrofahrräder verhalten sich in manchen Situationen ganz anders als herkömmliche Räder. Sie sind viel schwerer, somit schwerfälliger und haben dadurch auch einen viel längeren Bremsweg. Ein unabsichtliches Antreten in einer Kurve und das Fahrrad beschleunigt plötzlich ungewollt. Deswegen sollte das E-Bike-Fahren in einer möglichst verkehrsfreien Situation ausgiebig getestet werden“, appelliert Petra Riener, Verkehrssicherheitsexpertin beim ÖAMTC Oberösterreich.

Immer wieder kommt es im Straßenverkehr zu gefährlichen Situationen mit E-Bikes. „Das hat zwei Gründe: Einerseits, weil die E-Bike-Fahrer in stressigen Momenten falsch reagieren und andererseits, weil andere Verkehrsteilnehmer die Lage falsch einschätzen. E-Bikes sind als solche nur schwer erkennbar und Fußgänger sowie Autofahrer tun sich schwer, die höhere Geschwindigkeit und den Bremsweg zu erkennen. Dadurch entstehen häufig Unfälle“, erklärt Riener.