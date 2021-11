E-Scooter-Fahrerin touchiert – Pkw-Lenker fuhr weiter

Eine 26-jährige E-Scooter-Fahrerin ist in der Nacht auf Sonntag in Altheim (Bezirk Braunau am Inn) verletzt worden, der beteiligte Autofahrer beging Fahrerflucht.

Die Frau wurde von einem bisher unbekannten Pkw-Lenker touchiert, als sie eine Kreuzung überqueren wollte. Der Fahrer eines weißen Klein-Pkw setzte seine Fahrt ohne stehen zu bleiben auf der Treubacher-Landesstraße Richtung Braunau fort. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Tel. 059133 4202 zu melden.

Der Unfall passierte gegen 0.50 Uhr, die 26-Jährige war mit ihrem E-Scooter auf der L1095 Richtung Stadtplatz unterwegs und wollte die Kreuzung mit der Braunauer-Straße überqueren. Der Pkw dürfte Beschädigungen im linken vorderen Stoßstangenbereich sowie dem Beleuchtungspaket aufweisen. Eine unmittelbar danach erfolgte Fahndung verlief bisher ergebnislos.

Die Frau, die eine Warnweste trug und mit einem den Vorschriften konform ausgestatteten E-Scooter unterwegs war, wurde verletzt ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.