Ein E-Scooter hat in der Nacht auf Donnerstag eine Wohnung in einem Welser Mehrparteienhaus in Brand gesetzt und zerstört.

Die Besitzer hatten bemerkt, dass der Roller zu rauchen begann und brachten sich in Sicherheit.

Beim Verlassen des Hauses alarmierten sie die Nachbarn, so dass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen.