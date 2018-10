EBD-Liquidator schweigt in der Causa Eurofighter

Der Wirtschaftstreuhänder Johann Smolka hat sich am Mittwoch im Eurofighter-U-Ausschuss bei fast allen Fragen auf seine berufliche Verschwiegenheitspflicht berufen und der Antwort entschlagen. Smolka war der Finanzreferent und Steuerberater von Rapid Wien sowie Liquidator der für Gegengeschäfte offiziell zuständigen EBD.

Die Abgeordneten wollten wissen, warum der Eurofighter-Hersteller EADS vier Mio. Euro Sponsoringgeld an Rapid gezahlt hat und was mit dem Geld genau passiert ist, bekamen dazu aber keine Auskunft. Smolka sagte lediglich, dass er damit nichts zu tun gehabt habe. Der mittlerweile pensionierte Wirtschaftstreuhänder zeigte sich überhaupt verwundert, dass er zu Rapid befragt werde, denn das sei ihm vom Parlament nicht mitgeteilt worden.

Liste Pilz-Abgeordnete Daniela Holzinger-Vogtenhuber thematisierte eine 450.000 Euro-Zahlung einer gewissen „Muntown Holding“ an Rapid im Jahr 2003. Die Überweisung lief unter dem Titel „Rückzahlbarer Vorschuss zu EADS Sponsoring beim SK Rapid Wien“. Holzinger wollte wissen, was hinter dieser Zahlung steckt, seien doch die restlichen vier Millionen Euro zwischen 2003 und 2007 direkt von EADS an Rapid überwiesen worden. Wer hinter der „Muntown Holding“ steckt, ist unklar. Smolka wollte sich auch zu diesem Thema nicht äußern.

Die Frage, ob er im Zuge der Liquidation der EBD Hinweise auf Zahlungen an Entscheidungsträger wie Beamte und Politiker gehabt habe, beantwortete Smolka mit „Nein“. Anhand der Fragen der Abgeordneten kam bei der holprigen Befragung heraus, dass Smolka auch Steuerberater des Rüstungslobbyisten Walter Schön gewesen sein dürfte. Schön, der eine wichtige Rolle im Briefkastenfirmennetzwerk von Vector gespielt hat, hat sich der Befragung im U-Ausschuss entzogen, indem er seinen Wohnsitz in Österreich abgemeldet hat.

Die Liquidation der EBD hat von 2010 bis 2018 und damit sehr lange gedauert, weil es schwer gewesen sei, Ansprechpersonen zu finden, sagte Smolka. Näheres wollte er nicht sagen. Gelöscht worden sei die Firma, weil es kein operatives Geschäft mehr gegeben habe. Er habe das operative Geschäft aber nicht gekannt, sagte Smolka. Den Hinweis, dass die EBD von Vector 120.000 Euro monatlich bekommen hat, kommentierte Smolka mit den Worten „nicht in meiner Zeit“. Bis wann Geld geflossen sei, wisse er nicht, weil alle Unterlagen von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden seien. Auf ein Dokument der Justiz angesprochen, wonach bei ihm 60 Aktenordner der EBD gefunden worden seien, meinte Smolka: „Es gab keine 60 Ordner“, auch sei in seiner Kanzlei nie eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden.

Nach gut eineinhalb Stunden war die Befragung dann auch schon wieder vorbei. Weiter geht es um 13.30 Uhr mit EBD-Geschäftsführer Klaus-Dieter Bergner.