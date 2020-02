EBEL-Leader Salzburg holte in Graz Sieg in Overtime

Der EC Red Bull Salzburg hat in der EBEL die Spitzenposition verteidigt. Der Tabellenführer setzte sich am Sonntag bei den Graz 99ers nach Verlängerung mit 3:2 durch. Connor Brickley traf in der 62. Minute entscheidend, nachdem Bud Holloway (51.) die Gäste in die Overtime gebracht hatte. Graz schrieb in der Pick Round zumindest den ersten Zähler an.

Der Dornbirner EC legte in der Qualifikationsrunde gegen Znojmo nach dem Shootout-Sieg in Villach nach. Mit einem 2:1 n.V. holten die Vorarlberger im siebenten Versuch wieder einen Erfolg gegen die Tschechen. Mikko Vainonen erzielte nach 2:55 Minuten der Overtime den entscheidenden Treffer, bei Znojmo saßen dabei zwei Akteure auf der Strafbank.