EBEL: Salzburg im Aufwind – 5:4 n.V. gegen Graz

Red Bull Salzburg hat seinen Aufwärtstrend in der Erste Bank Eishockey Liga fortgesetzt. Die schlecht in die Saison gestarteten „Bullen“ setzten sich am Sonntag zuhause gegen die Graz 99ers mit Mühe 5:4 nach Verlängerung durch. Während die Salzburger den dritten Sieg in Serie holten, musste der Tabellenzweite aus Graz nach zuletzt zwei Siegen wieder als Verlierer vom Eis.

In der zweiten Nachmittagspartie der achten Runde feierte Meister Bozen einen 5:1-Heimerfolg gegen den Tabellenvorletzten Zagreb. Die Südtiroler hielten sich damit im Spitzenfeld der Liga. Die restlichen vier Spiele gingen erst am Sonntagabend in Szene.