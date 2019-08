Echo statt Gebäck

In einer Gebäck-Lagerhalle gibt es von Butterzopf bis Mohnstrudel so einiges. Nur ein Echo hat es in der Halle in Pucking noch nie gegeben.

Das wurde gestern geändert, als die Life Radio Echo-Tour dort Halt gemacht hat. Angemeldet hat sich Simone, die dort öfter Brot abholt und dabei das Echo entdeckt hat. 6 Sekunden lang war der Nachhall und groß das Grinsen auf Simones Gesicht, als sie 60 Euro und den Echo Dot überreicht bekam.

Für die Echo-Tour kann man sich auf www.liferadio.at anmelden.