Echtes Horrorspektakel mit wilden Dinosauriern

Von Renate Wagner

Man kann auch Dinosaurier melken — an der Kinokasse nämlich. Steven Spielberg hat die „Marke“ namens Jurassic Park einst erfunden, hat die Dinos in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts dreimal (als Goldgrube) auf die Leinwand gebracht. Und 2015 ist man mit „Jurassic World“ wieder auf das Thema aufgesprungen. Wenn man sich recht erinnert, ist der Themenpark um lebende Dinosaurier am Ende des letzten Films zerstört worden. Was niemanden daran gehindert hat, nun mit „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ eine Fortsetzung zu drehen.

Von der damaligen Geschichte sind gerade drei Darsteller übrig geblieben: die ehemalige Park-Leiterin Claire Dearing (Bryce Dallas Howard); ihr damaliger Freund Owen Grady (Chris Pratt), der Dino-Flüsterer, und Dr. Wu (BD Wong), der böse Wissenschaftler. Der Rest der Mannschaft musste für eine neue Story neu aufgestellt werden, und das war gar nicht so schwierig, es gibt auch noch genügend lustige und genügend böse Nebenfiguren, um das Menschengeschehen am Laufen zu halten. Aber eigentlich geht es natürlich um die Dinos.

Dino-DNA als tödliche Waffe

Wenn die auf dem ehemaligen Park-Areal nun wild lebenden Dinosaurier Gefahr laufen, bei einem Vulkanausbruch vernichtet zu werden, ist Claire entschlossen, alles für deren Rettung zu tun. Aber böse Menschen (darunter Toby Jones als gewissenloser Händler) sind zu jeder Schandtat bereit, um die Tiere zu fangen, an Freaks zu verkaufen oder ihre DNA zu verwenden, um aus ihnen tödliche Waffen zu züchten.

Haben böse Jäger die Dinosaurier einmal eingefangen, wird der Film zur Brutalitätsorgie, und Regisseur Juan Antonio Bayona beherrscht diese Spielart. Menschen gegen Tiere, Tiere gegen Tiere, das Schlachtfest beginnt, man muss sich in IMAX-Größe und mit 3D-Brillen im Kinosessel vergraben, so nahe kommen die entsetzlichen Riesenköpfe mit den furchtbaren Gebissen und dem bedrohlichen Gebrüll. Das ist ein echtes Horrorspektakel mit wüsten Szenen, und die Dinos wirken so echt, als kämen sie wirklich um die Ecke und nicht aus dem Computer.

Glücklicherweise wissen die Tiere immer, dass sie im Ernstfall nur die Bösen fressen dürfen und die Guten übrig bleiben müssen. Und man verrät nichts Unerwartetes, wenn man das Weiterleben der Dinosaurier verkündet — wild verstreut auf der Erde. Da werden sie genügend Probleme machen, dass der nächste Film schon in Angriff genommen wird. Der Starttermin mit Sommer 2021 steht fest.