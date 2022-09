Eckel, Hochmair & Co. in Gmunden

Nach einem erfolgreichen Sommer bieten die Salzkammergut Festwochen Gmunden auch im Herbst ein ansehnliches Programm.

Goethes „Werther!“ gibt Romy-Preisträger Philipp Hochmair im Stadttheater Gmunden am 17. September zum Besten. Am 21. und 22. September wird Kabarettist Klaus Eckel mit seinem Programm „Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“ im „Alfa“ in Laakirchen auf der Bühne stehen.

Am 29. September gibt Wolf Haas Einblicke in seinen neuen Krimiroman „Müll“. Werke des Komponisten Erich Wolfgang Korngold werden von Pianist Aaron Pilsam, der gerade international durchstartet, am 15. Oktober dargeboten. Abschließend wird es noch einmal humoristisch: Das Ensemble Louie’s Cage Percussion am 21. Oktober bringt viel Gefühl, Humor, explosive Klänge und klassische Musik auf die Bühne des Toscana Congress.

Informationen und Tickets: Festwochenbüro Gmunden, www.festwochen-gmunden.at, via Email unter karten@festwochen-gmunden.at oder telefonisch: 07612/ 7063014