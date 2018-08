Edel: Die Moto Guzzi V7 Carbon

Text & Fotos: Oliver Koch

Ein edles Teil ist sie. Das sieht man der 2,185 Meter langen Moto Guzzi V7 Carbon sofort an. Ins Auge stechen der rote Bremssattel vorne sowie die rot satinierten Zylinderkopfhauben. Der Stahlrahmen, die konisch angelegten Auspuffrohre, die weiche, ebene Sitzbank und der relativ schmale Lenker sind weitere Highlights des 11.500 Euro teuren Bikes, das ganz auf Retro alte Zeiten hochleben lässt. Fahrtechnisch ist die Moto Guzzi jedoch au der Höhe der Zeit. Die 52 PS starke Twin hängt auch im unteren Drehzahlbereich gut am Gas, einzig der Gashahn will exakt bedient werden. Dafür rasten die sechs Gänge präzise ein, man muss jedoch mit etwas Nachdruck schalten. Gut gestuft, stellt das Getriebe jederzeit die passende Übersetzung bereit. Spurtmeisterin ist die 744-Kubik-Maschine keine. Sie eignet sich eher für das gepflegte Cruisen durch die Lande. Straßenunebenheiten mag sie jedoch nicht, das meldet die Carbon gleich dem Fahrer weiter. Dafür lässt sich die Italienerin leicht durch die Kurven dirigieren und in Sachen Vibrationen hält sie sich ebenfalls zurück. Mit 170 km/h Spitze zeigt sie, dass es nicht viel braucht, um glücklich biken zu können.

Dass der Carbon Drehzahlmesser und Tankanzeige fehlen ist optisch gesehen schlüssig. Ersteres ist auch nicht unbedingt notwendig, denn mit der Carbon hat man so gut wie immer den richtigen Gang parat. Zweiteres ist ärgerlich, weil die V7 durchaus durstig ist und nicht unter fünf Litern pro hundert Kilometer bewegt werden will.

Fazit: Wer mehr Leistung für weniger Geld will, ist mit der V7 Carbon falsch beraten. Wer entspanntes, zügiges Motorradfahren auf einer edlen und hochwertig gefertigten Maschine liebt, wird von der Italienerin begeistert sein.

Typenschein

Moto Guzzi V7 Carbon

Preis: ab € 11.499,- inkl. Steuern und Abgaben; Testmotorradpreis € 11.499,-

Steuer: € 223,20 jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne km-Beschränkung

Service: erstes Service nach 1000 km, danach alle 5000 km

Motor: Luftgekühlter V-Twin-Viertaktmotor mit Direkteinspritzung, 744 cm³, 38 kW/52 PS bei 6200 U/min, max. Drehmoment 60 Nm bei 4900 U/min

Getriebe: Sechsgangschaltung

Antrieb: Kardan rechts

Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h

Fahrwerk: Doppelschleifrahmen aus ALS-Stahl, hydraulische 40 mm Teleskopgabel, Lenkkopfwinkel 26,4°, Federweg vorne 130 mm, Federweg hinten 80 mm, vorne 320 mm Einscheibenbremse, hinten 260 mm Einscheibenbremse

Regelsysteme: ABS

Sitzhöhe: 770 Millimeter

Gesamtlänge: 2185 Millimeter

Radstand: 1463 Millimeter

Eigengewicht: 209 Kilogramm

Gesamtgewicht: 419 Kilogramm

Tankvolumen: 21 Liter (Benzin)

Reifen vorne: 100/90 R18

Reifen hinten: 130/80 R17