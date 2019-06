Eders letzte Bilanz fiel aufgrund des Handelsstreits durchwachsen aus

Bei der voestalpine hat sich der Gewinn im Geschäftsjahr 2018/2019 gegenüber dem Jahr davor fast halbiert. Das Ergebnis nach Steuern schmolz um 44 Prozent auf 458,6 Millionen Euro; bei einem gleichzeitigen Rekordumsatz von 13,6 Milliarden Euro, was einem Plus von fünf Prozent entspricht. Diese Zahlen gab der Linzer Stahlkonzern gestern bekannt.

Als Gründe nannte Generaldirektor Wolfgang Eder Sondereffekte innerhalb des Konzerns, neue Abgasnormen in der Automobilindustrie sowie den Handelsstreit. Zu den belastenden Faktoren gehörten die notwendige Erneuerung eines Großhochofens in Linz, die über den Sommer hinweg stattfand, Betriebsstillstände in Texas im Herbst, finanzielle Rückstellungen im Zusammenhang mit einem laufenden Kartellverfahren im Bereich Grobblech in Deutschland sowie stark erhöhten Anlaufkosten beim größten konzerneigenen US-Automobilkomponenten-Werk am US-Standort Cartersville (Georgia). Erschwerend hinzu kam „eine zunehmende Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“.

Auch der eskalierende Zollstreit zwischen den USA und China drücke auf die Stimmung in der Wirtschaft; die „endlosen Brexit-Verhandlungen“ führten zu wirtschaftlicher Verunsicherung.

Für das aktuelle Geschäftsjahr 2019/2020 rechnet Eder, trotz weiter wachsender wirtschaftlicher Unabwägbarkeiten, mit einer stabilen Entwicklung des operativen Gewinns vor Steuern. Intern sei die „weitere Abarbeitung der operativen Themen“ in den US-Werken die größte Herausforderung.