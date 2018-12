Ehefrau auf offener Straße niedergestochen: Lebenslange Haft

WIEN — Wegen Mordes zu lebenslanger Haft wurde gestern am Landesgericht ein 67-jähriger Mann verurteilt, der am 20. Mai seine Ehefrau auf offener Straße in Wien-Favoriten erstochen hatte. Mit mehreren bis zu 16 Zentimeter tiefen Stichwunden hatte der Angeklagte seiner 59-jährigen Ehefrau die tödlichen Verletzungen mit einem Messer beigebracht. Diese war nach einem Fluchtversuch von ihrem Mann eingeholt worden. Sie hatte keine Chance zu überleben.

Die Geschworenen sprachen sich einstimmig für die Verurteilung aus. „Ich bin nicht gestraft worden, weil ich diese Tat begangen habe, sondern weil ich Albaner bin“, sagte der Angeklagte gestern auf den Urteilsspruch, hielt dann einen Monolog in seiner Muttersprache und wurde schließlich von zwei Justizwachebeamten aus dem Saal gebracht. Seine Verteidigerin Irene Pfeifer erbat Bedenkzeit — das Urteil ist dadurch nicht rechtskräftig.

Laut Gerichtsmediziner Nikolaus Klupp wurde die rechte Brusthöhle und damit der Herzbeutel und die Körperhauptschlagader durchstoßen. Abschürfwunden und Schnittwunden an der rechten Hand belegten Abwehrversuche der Frau. Drei jungen Bulgaren beobachteten die Bluttat und brachten den Angreifer zu Boden, hielten ihn fest und entwanden ihm das Messer. Anschließend verständigten sie die Polizei. Bei der Festnahme meinte der 67-Jährige , er habe seine Frau „umgebracht, weil er es nicht mehr ausgehalten habe“ und verwies dabei auf seine Eifersucht.

Zuvor zwei Frauen getötet

Der Albaner saß bereits zwei Mal im Gefängnis, weil er zwei Frauen getötet hatte. Zum ersten Mal in den 1970-er Jahren, zum zweiten Mal im Jahr 1992.