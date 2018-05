Ehefrau brutal gegen Kopf getreten

OBERNDORF/WELS — Zwei Beziehungsstreitigkeiten sind am Montag völlig eskaliert. Am Abend wurde eine 29-jährige Frau in Wels von ihrem Mann brutal zusammengeschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt. Der 32-Jährige suchte sie um 18.35 Uhr an ihrem Arbeitsplatz im Blumengeschäft beim Klinikum auf. Im Zuge des Streites schlug er zunächst auf sie ein. Nachdem die Frau durch die Schläge zu Boden gegangen war, trat der Mann mehrfach mit dem Fuß gegen das Opfer und verletzte es schwer am Kopf.

Der Verdächtige wurde von Beamten des Stadtpolizeikommandos Wels festgenommen. Das Opfer wurde von einem Notarzt und einem Sanitäter, die auf dem Heimweg waren, erstversorgt und im Anschluss ins Klinikum Wels überstellt, wo es sofort notoperiert wurde. Das Landeskriminalamt ermittelt.

In Oberndorf (Flachgau) ist ein 59-jähriger Oberösterreicher ausgerastet. Er bedrohte seine Ex-Freundin vor deren Haus mit dem Umbringen. Als die alarmierte Polizei eintraf, zog der Mann auch noch ein Küchenmesser mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge aus seiner Jacke und untermauerte damit seine Drohung. Die Beamten konnten dem Rabiaten das Messer aber entreißen. Er wurde festgenommen. Der Mann hatte seine 39-jährige ehemalige Lebensgefährtin vor dem Vorfall mehrmals über einen Messenger-Dienst im Internet gestalkt.