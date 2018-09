Ehefrau lebensgefährlich verletzt und vergewaltigt: Prozess

LINZ — Weil er seine Frau zum Sex genötigt, sie mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt haben soll, musste sich ein 36-Jähriger am Freitag am Landesgericht Linz verantworten. Laut Gutachten ist er zurechnungsfähig, aber „extrem gefährlich“. Ihm drohen lebenslange Haft und eine Einweisung in eine Anstalt. Ein Urteil ist für 8. Oktober zu erwarten.

Anklagevertreter Alfred Schaumüller schilderte zu Prozessbeginn die Beziehung des Paares: Diese sei geprägt gewesen von Problemen durch seinen Drogenkonsum und die unterschiedliche Konfession – der staatenlose gebürtige Kosovare ist Muslim, sie Christin. Die Folgen: Jahrelange Gewalt samt Vergewaltigungen. Binnen drei Jahren kassierte der Angeklagte sechs Betretungs- sowie mehrere Aufenthaltsverbote, die er ignoriert habe.

Die Frau habe den bereits achtmal verurteilten Mann vor der Polizei lange Zeit immer wieder geschützt, um nicht noch stärker seinen Zorn auf sich zu ziehen sowie aus Angst um die beiden gemeinsamen Kinder. Zuletzt hatte der Angeklagte eine eigene Wohnung in Enns, zu der er sich aber regelmäßig Zutritt verschafft haben soll.

Am 7. Dezember 2017 eskalierte die Situation: Der Mann tauchte plötzlich am Arbeitsplatz der 34-jährigen Kroatin auf. Dort soll er zuerst mit einer Schreckschusspistole auf sie geschossen und dann mit einem Klappmesser solange auf sie eingestochen haben, bis die Klinge abbrach. Dann flüchtete er. Für die Polizei war die Lage heikel, weil die Kinder zu diesem Zeitpunkt im Kindergarten bzw. der Volksschule nahe des Tatorts waren und man befürchtete, dass er ihnen etwas antun könnte.

Die Frau überlebte dank Notoperation, die Kinder wurden in Sicherheit gebracht und der Mann verschwand. Als er im Jänner per Bus aus Prag nach Linz kam, klickten die Handschellen.

36-Jähriger will Opfer von Frau gewesen sein

Der Angeklagte stellte sich als Opfer seiner Noch-Ehefrau hin. Diese hätte ihn fälschlicherweise allerlei Straftaten bezichtigt, ihn betrogen, Drogen genommen und die Tochter geschlagen. Die Vergewaltigungen und Drohungen gab er nicht zu. Dass er die Frau mit einer Schreckschusspistole sowie einem Messer attackiert habe, gestand er aber ein.