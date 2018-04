Ehefrau von Dachterrasse gestoßen: Strafe angehoben

WIEN – Ein 46-jähriger IT-Techniker, der am 22. April 2017 in Wien-Wieden seine Ehefrau von einer Dachterrasse 15 Meter in die Tiefe gestoßen hatte, muss für acht Jahre ins Gefängnis. Das hat das Wiener Oberlandesgericht am Dienstag entschieden. Der Mann war im Jänner am Straflandesgericht wegen Totschlags zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.

Der Drei-Richter-Senat begründete dies mit „Verschleierungshandlungen“ des 46-Jährigen, der zunächst den trauernden Witwer gegeben hatte. Wäre alles im Sinne des Ehemannes verlaufen, „wäre dieser Fall – wie vielleicht andere auch – unter Selbstmord ad acta gelegt worden“, bemerkte der Vorsitzende. Nur dank einer aufmerksamen Staatsanwältin sei das verhindert worden. Der diensthabenden Journal-Anklägerin kamen die Umstände des angeblichen Selbstmords eigenartig vor. Sie ordnete daher eine Obduktion an. Diese ergab dann Hinweise auf Fremdverschulden. Bei der sanitätspolizeilichen Beschau der Leiche waren auf einen Würgeakt hindeutende Spuren übersehen worden. In der Folge war der Ehemann in den Fokus der Ermittlungen geraten.