Ehemann nach Bluttat in U-Haft

Nachdem ein 46-Jähriger am Samstagnachmittag in Weißenkirchen (Bez. Vöcklabruck) seiner 42-jährigen Ehefrau in den Hinterkopf geschossen hatte, ist am Sonntag Untersuchungshaft über den Mann verhängt worden, gab am Montag die Staatsanwaltschaft (StA) Wels bekannt.

Demnach gab der Mann, der im Anschluss an die Bluttat über Notruf die Polizei verständigte und sich widerstandslos festnehmen ließ, bei seiner Befragung an, dass es zwischen den Eheleuten immer wieder zu Konflikten gekommen war. Diese seien am Samstag letztlich eskaliert.

StA-Wels-Pressesprecher Christoph Weber dementiert im Gespräch mit dem VOLKSBLATT, dass es zwischen den Eheleuten einen Streit um das Thema Corona gegeben hatte. Auch dass der gebürtige Deutsche zuvor seinen Job verloren habe, stimme nicht.

„Der 46-Jährige hat vielmehr selbst gekündigt, wollte das Haus verkaufen und anschließend mit seiner Familie nach Schweden ziehen“, erläutert Weber. Genaueres könne man zum Motiv noch nicht sagen, da die fünf Kinder – davon drei gemeinsame im Volksschulalter – erst zu einem späteren Zeitpunkt befragen werden.

Es fehlt oft Fähigkeit zur Konfliktlösung

Für den Linzer Polizeipsychologen Barnabas Strutz, zeigt diese Familientragödie einmal mehr, dass Konflikte bei Menschen, die keine Hilfe von außen annehmen wollen, oftmals eskalieren. Vor allem Männern fehle es vielfach an der Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen.

„Viele halten das Gefühl einer Niederlage bzw. ein Verlierer zu sein und keine Macht mehr über seine Partnerin zu haben, nicht aus und neigen daher zu einer Gewaltaktion“, so der Experte zum VOLKSBLATT.

Frauen würden schon in der Kindheit lernen, mit Niederlagen und Kränkungen umzugehen. Burschen würden dagegen schon früh lernen, nicht verzichten zu müssen.

Diese altmodischen männlichen Sichtweisen müssten sich laut Strutz endlich ändern. Ebenso wichtig sei, dass sich Betroffene schon frühzeitig Hilfe von außen holen. „In Österreich gibt es dazu eine Reihe von Angeboten.“

Behördlich war der 46-Jährige bisher völlig unauffällig, es ist laut Staatsanwaltschaft nie ein Betretungsverbot ausgesprochen worden. Sonst hätte er auch seine Waffen nicht mehr legal besitzen dürfen. Die Polizei stellte neben der auf ihn zugelassenen Tatwaffe drei weitere Langwaffen sicher.

Kopfschuss als Todesursache

Ein wenig überraschendes Ergebnis brachte die Obduktion. Laut dem vorläufigen Ergebnis ist die fünffache Mutter durch einen gezielten Kopfschuss aus unmittelbarer Nähe getötet worden.

Laut Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenringes, sollte über ein Waffenverbot in Privathaushalten diskutiert werden.

Von Heinz Wernitznig