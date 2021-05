Ehepaar in Vöcklabruck tot aufgefunden

Auf einem Parkplatz in Vöcklabruck wurden zwei tote Personen entdeckt. Die beiden Leichen eines Ehepaars wurden am Dienstagvormittag in einem Auto am Parkplatz des Vöcklabrucker Friedhofs Schöndorf gefunden.

Nach ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich um einen erweiterten Suizid handeln, da am Tatort eine Faustfeuerwaffe sichergestellt werden konnte.

Bei den Opfern dürfte es sich um ein Ehepaar aus Vöcklabruck, 78 und 79 Jahre alt, handeln. Die Staatsanwaltschaft Wels hat die Obduktion der beiden Verstorbenen angeordnet.