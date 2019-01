Ehrgeiziges Programm der OÖ Wohnbau

Die OÖ Wohnbau verfolgt im Jahr 2019 ein offensives Bauprogramm. So befinden sich derzeit 337 mehrgeschoßige Wohneinheiten und 18 Doppelhaushälften in Bau.

Insgesamt werden 2019 rund 80 Millionen Euro in den Sparten Wohnbau, Großinstandsetzung und Kommunalbau investiert. Zusätzlich zu diesen bereits in Bau befindlichen Projekten erfolgt 2019 noch planmäßig der Baubeginn für weitere 382 mehrgeschoßige Wohneinheiten und 86 Doppelhaushälften. „Wir wollen leistbaren und zugleich qualitativ hochwertigen Wohnraum in Oberösterreich schaffen“, so die OÖ Wohnbau-Geschäftsführer Markus Rosinger und Ferdinand Hochleitner.