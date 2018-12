Eifersucht als Mordmotiv

STEYR — Das Motiv für die schreckliche Bluttat in Steyr dürfte Eifersucht gewesen sein. Das hat der Sprecher der Staatsanwaltschaft Steyr, Andreas Pechatschek, am Freitag bekannt gegeben. Das 16-jährige Opfer und der mutmaßliche Täter hatten seit vergangenem Jahr eine On-Off-Beziehung geführt, wobei laut Pechatschek der 17-Jährige „wohl recht besitzergreifend gewesen“ sei. Daher sei es auch wahrscheinlich, dass Eifersucht im Spiel war. Die Polizei ging ja von Anfang an von einer Beziehungstat aus.

Wie berichtet wird der Afghane verdächtigt, am vergangenen Wochenende seine 16-jährige Freundin in der Wohnung der Mutter im Steyrer Stadtteil Münichholz mit einem Küchenmesser erstochen zu haben. Der Bursche behauptete bei seiner Einvernahme hingegen, ein Unfall habe zum Tod des Lehrmädchens geführt. Er bestreitet eine Tötungsabsicht. Da sich seine Aussage nicht mit der Spurenlage und dem Obduktionsergebnis deckt, soll ein Gutachten Klarheit bringen.

Der junge Asylwerber hatte sich am Dienstag der Polizei gestellt und widerstandslos festnehmen lassen, nachdem er nach Wien geflohen war. Derzeit sitzt er in der Jugendabteilung der Justizanstalt Linz in Untersuchungshaft.