Eigener Weg soll zum Titel führen

Alle vier Jahre wieder — die SPG Felbermayr Wels wäre an der Reihe, sich nach 2014 und 2018 am Sonntag (18/live ORF Sport+) zum dritten Mal in der Klub-Geschichte den Titel in der Tischtennis-Bundesliga der Herren zu holen.

„Dafür werden wir um jeden Ball kämpfen, als ob es der letzte wäre“, versprach Teamleader Andreas Levenko vor dem Endspiel gegen und in Wiener Neustadt.

Levenko unterstützt Nachwuchs-Hoffnung

Wie das Fighten funktioniert, das schaute sich der 23-Jährige übrigens von seinem Vorbild, der irischen Kampfsport-Legende Conor McGregor ab. „Ich mag seine Geschichte. Es ist wichtig, seinen eigenen Weg zu gehen.“ Daran hält sich Levenko.

So reiste er schon einmal von einem Trainingslager mit dem chinesischen Nationalteam in Faak/See ab („Es gab zu wenig Tische“), um anderswo weiterzuarbeiten. Die WM 2021 in den USA verpasste er wegen einer fehlenden Corona-Impfung.

Neben der eigenen Karriere liegt der ehemaligen Nummer eins der U21-Weltrangliste aber auch die Entwicklung des TT-Nachwuchses am Herzen. Deshalb trainiert er regelmäßig mit dem 13-jährigen Vereinskollegen Julian Rzihauschek, einer der größten Hoffnungen im heimischen Tischtennis. „Es ist sehr wichtig für ihn. Mir hat aus dem Nationalteam nie jemand geholfen“, betonte Levenko.

Von Tobias Hörtenhuber