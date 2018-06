„Eigentlich ist es eine Liebeserklärung“

Die eine singt wunderbar, der andere ist wunderbar komisch. Gemeinsam widmen sich Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager und Kabarettist Alfred Dorfer in ihrem Programm „Tod eines Pudels“ dem Komischen in der Klassik. Am 11. Juni wird im Wiener Konzerthaus die Uraufführung gegeben, am 16. Juni sind die beiden zu Gast im Linzer Musiktheater.

VOLKSBLATT: Was ist an Beethoven, Schubert und Brahms komisch?

DORFER: An Beethoven, Schubert und Brahms finde ich an sich nichts komisch. Aber allerdings kommt es immer darauf an, wie diese genialen Werke behandelt werden. Manchmal ist ein bisschen zu viel Show dabei, ein bisschen zu viel Pathos.

Klassik trifft auf Komik — wer kam auf diese Idee?

DORFER: Das Wiener Konzerthaus. Dort kam man darauf, uns beide gemeinsam auf die Bühne zu stellen. Wir kannten uns von einem Gespräch, das ich mit der Frau Kirchschlager für den ORF gemacht habe. Aber auf der Bühne ist das meine erste Begegnung mit jemandem aus der Klassikwelt.

KIRCHSCHLAGER: Ich habe bis dato überhaupt keine Verbindung gehabt mit dieser Welt der Kunst von Herrn Dorfer.

Wie gut können Sie singen, Herr Dorfer und wie komisch sind Sie, Frau Kirchschlager?

KIRCHSCHLAGER: Er kann sehr gut singen als Tenor, aber an der Stütze könnte er noch ein bisschen arbeiten. Er hat eine sehr gute Anlage, eine durchaus ausbaufähige Stimme. Ich weiß nicht, ob wir die in diesem Programm schon völlig zur Entfaltung bringen werden.

DORFER: Ich finde, dass sie durchaus ein komisches Talent hat. Und zwar wenn sie sehr bei sich und natürlich bleibt, dann ist sie sehr komisch.

Tauschen Sie auch einmal die Rollen auf der Bühne?

DORER: Nein. Ich werde nur einmal ein bisschen Klavier spielen und ein Duett mit ihr singen, aber im Grunde lebt dieses Programm von der Durchmischung. Klassik und Satire.

Geht es um Komisches in Liedtexten oder um Anekdoten über Kollegen von Frau Kirchschlager?

DORFER: Im Prinzip gibt es Lieder, die an sich schon komisch sind. Es geht bei uns ja bis zum Wienerlied. Dann gibt es Lieder, die nicht komisch sind, aber es hoffentlich werden, so wie wir mit ihnen umgehen. Alles, was dann bei uns zu hören ist, ist autobiografisch, wir bleiben da ganz bei uns, was wir erlebt haben. Die, die Klassik lieben, können sich über unsere Altarbeschmutzung erstaunen und die, die keine Affinität zum Lied haben, können auch lachen. Es kann schon die Schwellenangst bei klassischer Musik auch nehmen. Eigentlich ist es eine Liebeserklärung.

Sie lieben also beide die klassische Musik …

KIRCHSCHLAGER: Ich kenne die Klassik als Herausforderung und wie das alles so läuft seit 30 Jahren. Das ist wie mit einem Ehemann. Also, ich kenne auch die nicht so schönen Seiten. Ich liebe meine Beziehung zur Klassik, aber ich sehe sie auch schon wahnsinnig differenziert. Es gibt einfach unendlich viele Geschichten, von denen wir an diesem Abend erzählen: Von SMS-schreibenden Bürgermeistern in der ersten Reihe bis zu falschen Komplimenten, die man für einen Liederabend bekommt, den man gar nicht gesungen hat. Oder wenn wir über Garderoben sprechen, da überschlagen sich ja die Ereignisse, die man erlebt hat. Das sind Dinge, nach denen wird man in keinem Interview gefragt. Wie ist es denn, wenn die Garderobe schiach ist? Oder wenn man gar keine hat oder kein Essen kriegt … Die Leute erfahren, was hinter einem gelungenen oder misslungenen Abend steht.

Die Lieder sind von Ihnen ausgesucht und die Texte von Herrn Dorfer?

KIRCHSCHLAGER: Ja, der rote Faden ist ein humorvolles Gespräch, unterbrochen von Liedern. Daraus ist Schritt für Schritt ein Programm entstanden. An das halten wir uns jetzt, denn wir Klassikleute sind nicht so flexibel …

Ist man lieber einsam auf der Bühne oder gemeinsam?

KIRCHSCHLAGER: Der Herr Dorfer ist ja bei seinem Soloprogramm alleine auf der Bühne. Also er und ein Sessel. Mir ist es ein Rätsel, wie man sich alleine komplett ohne Hilfsmittel mit etwas auf die Bühne stellt, was einem selber eingefallen ist und das man auch noch selber vorträgt — und gar nichts hat, nicht einmal ein Kostüm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder toll, dass er sich nicht schminken und herrichten muss. Ich bin schon froh, dass ich mindestens einen Pianisten mit auf der Bühne habe. Was aber nicht heißt, dass man nicht auch mit Pianist sehr einsam sein kann auf der Bühne.

DORFER: Ich weiß beides zu schätzen. Sowohl die Dialogform, aber auch, dass es dann wieder Momente oder Abende gibt, wo man sagt, so, das ziehe ich jetzt alleine durch. Wobei das die wesentlich einsamere Geschichte ist. Manchmal auch einfacher, aber natürlich, wenn dann in der Garderobe die Stimmung schlecht ist, bin ich selber schuld.

Interview: Mariella Moshammer